'ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਪਾਰਟੀ', ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...
Published : August 17, 2026 at 1:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ X 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਬੀਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ "ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਸਤੀਫਾ" ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
"ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ"
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਬੀਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਸਵਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ X 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓ ਕੀਤੀ ਅਪਡੇਟ
31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ X 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 'ਵਿਅਕਤੀ' ਜਾਂ 'ਵਿਚਾਰ' ਨਹੀਂ।"
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