ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪੁਲਕਿਤ ਮਨੀ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਭਾਜਪਾ ! ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ.ਆਰ. ਕੇਸਵਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Published : September 20, 2026 at 7:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪੁਲਕਿਤ ਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੀਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ "ਕਬਜ਼ਾ" ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਮਨੀ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 'ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ' (ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜੱਫੀਆਂ—ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰੀ।
बस 19-20 का फर्क है 😁 pic.twitter.com/w3yL0ytWpl— Congress (@INCIndia) September 20, 2026
ਮਨੀ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੋ," ਤਾਂ ਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਂ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਓ" — ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਵਿਖੇ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
इंदौर में आये खीखीखी स्मार्ट, माथे पर सिक्का चिपकाकर किया ग्रेट हैरेसमेंट का अद्भुत प्रदर्शन।#ChhatronKiiGoonj pic.twitter.com/JHo0R2Wktg— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) September 19, 2026
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦੀ ਇਸ ਨਕਲ ਬਾਰੇ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਚਲਾਕ' ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਚਿਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ (ਪਰ ਮੰਦਭਾਗਾ) ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (LoP) 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
एक तरफ़ पीएम मोदी ने एक बुज़ुर्ग माँ को सम्मान और अपनापन दिया, दूसरी तरफ़ राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में उनका मज़ाक उड़ाया।— BJP (@BJP4India) September 19, 2026
यही फर्क है संस्कार और दिखावे की राजनीति में। जिस उम्र में सम्मान मिलना चाहिए, वहाँ राहुल गांधी का यह शर्मनाक रवैया उनकी सोच के बारे में क्या कहता है?… pic.twitter.com/wLMXVReASY
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ 'ਐਕਸ' (X) ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ?"
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ.ਆਰ. ਕੇਸਵਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੀ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸੈਟਿੰਗ' (ਮਿਲੀਭੁਗਤ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
VIDEO | On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's remark during the Chhatron Ki Goonj programme in Indore, BJP National Spokesperson CR Kesavan says, " rahul gandhi was seen sharing the stage with a person who deliberately insulted our nari shakti and mocked an elderly woman, labelling her… pic.twitter.com/lLVYqxkhAl— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2026
ਕੇਸਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੌੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ NSUI ਨੂੰ DUSU ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਲਕਿਤ ਮਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ।"ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੈਤਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ @narendramodi ਜੀ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।,"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,"
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, "ਪਰ ਘਟੀਆ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।"