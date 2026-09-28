ਰਾਮੋਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ: ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਰੈਡੀਗੰਟਾ ਟੈਂਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਲਾਅ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
Published : September 28, 2026 at 10:40 PM IST
ਚਿਤੂਰ: ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੈਡੀਗੁੰਟਾ ਟੈਂਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਚਿਤੂਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਰਾਮੋਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੈਡੀਗੁੰਟਾ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਰਿਆਲੀ ਕਵਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾੜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਵੇਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਰਿਆਲੀ ਕਵਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿਤੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਅ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚਿਤੂਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਿਤੂਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੱਗੂਮੁੱਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ, ਚੰਦਰਗਿਰੀ, ਪੁਥਲਾਪੱਟੂ, ਅਤੇ ਚਿਤੂਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਲੀਵਰਤੀ ਨਾਨੀ, ਮੁਰਲੀਮੋਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਜਲਾ ਜਗਨ ਮੋਹਨ, ਐਨਈਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ, ਬਾਲਾਜੀ ਹੈਚਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੀਰਜਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਣੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।