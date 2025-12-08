ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਠੰਢ ਸ਼ੁਰੂ, ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਅਲਰਟ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Published : December 8, 2025 at 10:49 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 326 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 08 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 08 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 2.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਫਦਰਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 24.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 0.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ।
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई हुई है। वीडियो ITO से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 8, 2025
CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के मुताबिक, इलाके के आसपास AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 326 दर्ज किया गया है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। pic.twitter.com/J3E5D0rEKs
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਵੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ AQI ਪੱਧਰ 326 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 326 ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ NCR ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 328, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 333, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ 319, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 328 ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 317 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, AQI ਪੱਧਰ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 400 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ।