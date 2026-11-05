ਮਛੇਰਿਆਂ ਬਚਾਉਂਣ ਸਮੇਂ ਝੀਲ 'ਚ ਪਲਟੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, 10 ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਪਤਾ
ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SDRF ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੁੱਬ ਗਏ।
Published : November 5, 2026 at 7:10 AM IST
ਖੰਮਮ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ): ਖੰਮਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ SDRF ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤੁਪੱਲੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬੇਥੁਪੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਭਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਪੰਜ ਮਛੇਰੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లిలోని బేతుపల్లి చెరువులో చిక్కుకున్న జాలర్లను కాపాడేందుకు వెళ్లిన ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బోట్లు గల్లంతైన ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆరా తీశారు. ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని సురక్షితంగా తీసుకువచ్చేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. పరిస్థితిపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాల్సిందిగా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి సూచించారు. #SDRF #Sathupalli #Khammam #BetupalliCheruvu #RescueOperation— Telangana CMO (@TelanganaCMO) November 4, 2026
10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਪਤਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਲਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ, SDRF ਟੀਮਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ NDRF ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਦਰਚਲਮ ਤੋਂ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਬੇਥੂਪੱਲੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਮਾਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਤੁਮਾਲਾ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਬੇਥੂਪੱਲੀ ਝੀਲ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।