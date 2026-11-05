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ਮਛੇਰਿਆਂ ਬਚਾਉਂਣ ਸਮੇਂ ਝੀਲ 'ਚ ਪਲਟੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, 10 ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਪਤਾ

ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SDRF ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੁੱਬ ਗਏ।

BOATS CAPSIZED IN KHAMMAM LAKE
ਮਛੇਰਿਆਂ ਬਚਾਉਂਣ ਸਮੇਂ ਝੀਲ 'ਚ ਪਲਟੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 5, 2026 at 7:10 AM IST

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ਖੰਮਮ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ): ਖੰਮਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ SDRF ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤੁਪੱਲੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬੇਥੁਪੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਭਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਪੰਜ ਮਛੇਰੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।

10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਪਤਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਲਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ, SDRF ਟੀਮਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ NDRF ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਦਰਚਲਮ ਤੋਂ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਬੇਥੂਪੱਲੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਮਾਲਾ

ਮੰਤਰੀ ਤੁਮਾਲਾ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਬੇਥੂਪੱਲੀ ਝੀਲ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

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BOATS CAPSIZED IN KHAMMAM LAKE
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