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ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਪਿਕਅੱਪ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, 14 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

PILGRIMS KILLED IN ROAD ACCIDENT
ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ((ETV Bharat))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 14, 2026 at 7:12 PM IST

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ਸੋਲਾਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਸੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲਸ਼ੀਰਸ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਸਵੜ-ਪੰਢਰਪੁਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ।

ਪਿਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਢਰਪੁਰ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਰੰਜਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤੰਦੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਸਵੜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪਿੱਕਅੱਪ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।

PILGRIMS KILLED IN ROAD ACCIDENT
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਕਅੱਪ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ((ETV Bharat))

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗਰ ਚੌਗੁਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਢਰਪੁਰ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖ ਹਰ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਝੂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਸਵੜ-ਪੰਢਰਪੁਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੰਦੁਲਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੁਲ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਿਕਅੱਪ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।"

ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ?

ਸੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਜੈਕੁਮਾਰ ਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "14 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਪੇਟ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ

ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ! ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

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PILGRIMS KILLED IN ROAD ACCIDENT
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PILGRIMS KILLED IN ROAD ACCIDENT

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