ETV Bharat / bharat

ਆਸਾਮ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ 'ਚ ਹਿੰਸਾ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 38 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ

ਅਸਾਮ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਕਬਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ASSAM WEST KARBI ANGLONG VIOLENCE
ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 24, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਾਗਾਓਂ/ਅਸਾਮ: ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਰੋਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡੋਂਗਕਾਮੋਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੁਲੀਰਾਮ ਰੋਂਗਾਂਗ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 38 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 38 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।

ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਂਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਂਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਲਕੇ ਖੇਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਮ ਦੇ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ, ਨਿਰੋਲਾ ਫਾਂਗਚੋਪੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

WEST KARBI ANGLONG
CM HIMANTA BISWA SHARMA
ਅਸਾਮ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਸਾਮ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ
ASSAM WEST KARBI ANGLONG VIOLENCE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.