ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾ: ਖੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, 4 ਮੌਤਾਂ

ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣ ਗਈ, ਨਾਪਾਸਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ।

ROAD ACCIDENT
ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 2, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬੀਕਾਨੇਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਕੋਹਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ੀਵਿਲਟੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ੀਵਿਲਟੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਨੋਕ ਅਤੇ ਨੌਰੰਗਦੇਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਪਾਸਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਰੰਗਦੇਸਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੋ, ਕੈਂਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਪੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।

ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਾਪਾਸਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਰਾਠੌੜ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੀਬੀਐਮ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਟੋ ਪਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਂਪਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਟੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਏਐਸਆਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਬੀਐਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਹਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨ

ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦੋ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

ACCIDENT IN BIKANER
BHARATMALA ROAD IN BIKANER
ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.