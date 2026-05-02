ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਕਾਰ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨਥਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗੀਰੀਗੁੱਟਾ ਮੰਦਰ ਗਏ ਸਨ।
Published : May 2, 2026 at 9:50 AM IST
ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ORR ਐਗਜ਼ਿਟ-16 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ, 6 ਦੀ ਮੌਤ
ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹੇਠ ਫਸ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ 7 ਲੋਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਯਾਦਗੀਰੀਗੁੱਟਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਚੇਵੇੱਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨਥਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਵੈਗਨਆਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗੀਰੀਗੁੱਟਾ ਮੰਦਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰ ਪੇਡਾਗੋਲਕੋਂਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ORR ਐਗਜ਼ਿਟ-16 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕਾਰ ਇੱਕ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 7 ਚੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰ ਏ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸੌ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।"
ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਟੀਆਰ ਨੇ ਸਿਰਸਿਲਾ ਦੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸੀਲਾ ਬੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਬੋਲੀ ਰਾਮਮੋਹਨ ਦੇ ਭਰਾ ਬੋਲੀ ਰਾਜੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।