ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ
ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਮਚਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
Published : July 16, 2026 at 7:43 PM IST
ਪੁਰੀ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ): ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੋਡ (ਬੜਾ ਡੰਡਾ) 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
#WATCH | Puri, Odisha: Visuals from District Headquarters Hospital, Puri, where several devotees who were rescued from massive crowd congestion during the Jagannath Rath Yatra, are being brought— ANI (@ANI) July 16, 2026
In a post on X, the Odisha Police stated, "The Special Rescue Unit (SRU) of the… pic.twitter.com/H6dm0Dbp3U
ਭਗਦੜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
33 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ
ਉਡੀਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡੀਸ਼ਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਇਕਾਈ (ਐਸਆਰਯੂ) ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
#WATCH | Odisha: Security personnel move injured and unwell devotees away from the crowd for medical attention, amid the Jagannath Rath Yatra in Puri. pic.twitter.com/K7wxoNyHnu— ANI (@ANI) July 16, 2026
ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਦੜ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਗਦੜ ਦੌਰਾਨ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੁਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਿੰਘਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਭੀੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
#WATCH | Odisha: Lakhs of devotees participate in the world-famous annual Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings in Puri pic.twitter.com/W9BKO0ph0l— ANI (@ANI) July 16, 2026
ਪੁਰੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ
ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ "ਪਹਾਂਡੀ" ਰਸਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਾਂਡੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਗਵਾਨ ਬਲਭਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇਵੀ ਸੁਭੱਦਰਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੁਰੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਰੱਥਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘੰਟੀਆਂ, ਸ਼ੰਖਾਂ ਅਤੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੱਕਰਰਾਜ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸੁਭੱਦਰਾ ਦੇ "ਦਰਪਦਲਨ" ਰੱਥ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਸੂਰਯਨਾਰਾਇਣ ਰਥਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਵਜੋਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਭਗਵਾਨ ਬਲਭੱਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਉਸਦੇ "ਤਲਧਵਾਜ" ਰੱਥ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਲਭੱਦਰ ਦੀ ਭੈਣ, ਦੇਵੀ ਸੁਭੱਦਰਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਨਯ ਪਹਾੜੀ (ਰਥ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਸੁਭੱਦਰਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ।
ਰੱਥ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ "ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ" (ਰਥ ਮਾਰਗ) 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ "ਜੈ ਜਗਨਨਾਥ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਥ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਉਡੀਸੀ ਨ੍ਰਿਤਕਾਂ, ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ "ਕਾਲਿਆ ਠਾਕੁਰ" ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।