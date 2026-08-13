ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਘਾਟਕੋਪਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
Published : August 13, 2026 at 9:36 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਘਾਟਕੋਪਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (BMC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 3:48 ਵਜੇ ਗੌਸੀਆ ਚਾਵਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ, ਚਿਰਾਗ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
VIDEO | Maharashtra: Seven persons were killed and as many others were injured after a landslide struck Mumbai's Ghatkopar area early on Wednesday following heavy rains. The deceased included three children in the age group of two to 14 years.— Press Trust of India (@PTI_News) August 12, 2026
A portion of soil and debris from… pic.twitter.com/7BfUG2GeJs
'ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ'
ਘਾਟਕੋਪਰ ਦੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਾਵਾੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੀਰ ਅੰਸਾਰੀ (14), ਸਾਹਿਲ ਹੁਸੈਨ ਅਬਦੁਲ ਕਾਜ਼ੀ (19), ਅਬਾਨ ਆਰਿਫ ਸ਼ੇਖ (ਦੋ), ਮੰਨਤ ਆਰਿਫ ਸ਼ੇਖ (ਚਾਰ), ਮਰਜੀਨਾ ਆਰਿਫ ਸ਼ੇਖ (27) ਅਤੇ ਵਿਕੇਤ ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ (27) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
'ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਾਨਾ ਦਿਲਬਰ ਖਾਨ (28), ਦਿਲਬਰ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਖਾਨ (38), ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਮ ਮੁਸਲਿਮ ਖਾਨ (26) ਨੂੰ ਰਾਜਾਵਾੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੋਹੇਲ ਅੰਸਾਰੀ (18), ਮੁਹੰਮਦ ਅੰਸਾਰੀ (14), ਨਈਮੂਦੀਨ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ (28), ਅਤੇ ਸਾਜਿਦ ਅੰਸਾਰੀ (16) ਨੂੰ ਕੁਰਲਾ ਦੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਭਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
VIDEO | Maharashtra: Seven persons were killed and as many others were injured after a landslide struck Mumbai's Ghatkopar area early on Wednesday following heavy rains. The deceased included three children in the age group of two to 14 years.— Press Trust of India (@PTI_News) August 12, 2026
A portion of soil and debris from… pic.twitter.com/7BfUG2GeJs
'ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼'
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ), ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬੀਐਮਸੀ ਵਾਰਡ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਿਤੂ ਤਾਵੜੇ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਤਾਵੜੇ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 400,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
'ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ'
ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਜਾਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਾਟਕੋਪਰ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਟੇਕਡੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ।
'ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ'
ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, "ਰੇਕਰ" (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰੇਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Maharashtra CM Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) posts, " the news of the accident caused by a landslide in the sakinaka gausia chawl area of ghatkopar is extremely heartbreaking. it has come to light that some people have lost their lives in this accident, and we share in the… pic.twitter.com/bcMW3Q6HtF— Press Trust of India (@PTI_News) August 12, 2026
ਸੀਐਮ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟਕੋਪਰ ਦੇ ਗੌਸੀਆ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
'ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੋ...' ਫਲਾਇਟ 'ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਰਹੀ ਬੋਲੈਰੋ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, 4 ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 9 ਜ਼ਖ਼ਮੀ