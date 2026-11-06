ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਦਰੜੇ ਲੋਕ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਸੱਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਦਰੜੇ ਲੋਕ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਸੱਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਖੂੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 6, 2026 at 9:01 AM IST
ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖੂੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕਰਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਰਾ-ਤੋਰਪਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜੋਨੇ ਲੁਦਰੂ ਮੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋਨ ਲੁਦਰੂ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਾ।
ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੋਰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ 18 ਪਹੀਆ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਬਿਰਸਾ ਨਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਸੀਲਾ ਦੇਵੀ, ਧੀ ਅੰਜਲੀ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੌਰਭ ਨਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸੰਬੀ ਹਰੀਜਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਸਾ ਨਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਧੀ ਅੰਜਲੀ ਦੇਵੀ, ਅੰਜਲੀ ਦਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੌਰਭ ਨਾਇਕ, ਮਨਹੂ ਦੇਵੀ, 60 ਸਾਲਾ ਪਾਕੋ ਦੇਵੀ, 12 ਸਾਲਾ ਗੋਲੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾ ਟੂਟੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਰਸਾ ਨਾਇਕ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਧੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੁਮਾਰੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਖੁੰਟੀ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਮ੍ਰਿਤਕ
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10:15 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੋਰਪਾ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ 18 ਪਹੀਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਦਸਾ ਤੇਜ਼ ਮੋੜ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ: ਐਸਪੀ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਖੂੰਟੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਰਿਸ਼ਭ ਗਰਗ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੇੜੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੋੜ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ, 18 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।'
ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।