ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਰਧਾਰੀ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ।

ROAD ACCIDENT IN CHITTORGARH
ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ (Etv Bharat)
Published : January 16, 2026 at 10:58 AM IST

ਰਾਜਸਥਾਨ/ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਡਸੋਦਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਾਰਧਾਰੀ ਨੇੜੇ ਉਦੈਪੁਰ-ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਰਧਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ

ਭਾਦੇਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਤੜਕਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਭਾਦੇਸੋਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ-ਉਦੈਪੁਰ ਲੇਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਭਾਦੇਸੋਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਧਾਰੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ, ਡਿਵਾਈਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਤ

ਭਾਦੇਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਨਗਰ,ਸਿੰਧੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿੰਕੇਸ਼ ਨਾਨਵਾਨੀ (46) ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਨਵਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਹਾਨੀ (44) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਨੀ ਨਨਵਾਨੀ (60) ਪਤਨੀ ਮਨੋਜ ਨਨਵਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਦਰ ਵਾਸੀ ਹੀਰਾਨੰਦ (74) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੈਭਵ (8), ਜੋ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਕੇਸ਼ ਨਨਵਾਨੀ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਦਸੇ

ਨਾਰਧਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੰਜਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

