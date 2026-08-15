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ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਸੱਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

floods and landslides in Arunachal
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 15, 2026 at 8:00 PM IST

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ਤੇਜਪੁਰ: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ।

ਉੱਪਰੀ ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਓਜਾਰਿੰਗ-ਬਿਆਚਿੰਗ ਸੜਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ - ਤਾਦੂ ਬਾਕੀ, ਤਾਜੀ ਰਾਏ, ਮਾਰਕੋਸ ਬਾਸੁਮਾਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਬੁਲ ਅਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਪਰ ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬੁਲ ਅਲੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਚੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਪੋਰੀਜੋ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਸੂ ਪਾਣੀ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ 5ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਹਿ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਸੱਤ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਵਾਲਦਾਰ ਉਪੇਂਦਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੁੰਦਨ, ਵਿਨੋਦ, ਆਦਿਤਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਡਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰ ਤੋਂ ਦੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀ 58ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ 62 ਆਰਸੀਸੀ, ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਸੀਘਾਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਨੀਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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ARUNACHAL PRADESH FLOODS
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ
LANDSLIDE ARUNACHAL
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