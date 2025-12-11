ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, 14 ਮੌਤਾਂ
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : December 11, 2025 at 6:35 PM IST
ਅਸਾਮ/ਤੇਜਪੁਰ: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਤੋਂ 22 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
14 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 1 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਜਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿਊਲੀਆਂਗ ਵਿੱਚ ਮਿਥੁੰਗਨਾ ਅਤੇ ਮੈਲਾਂਗ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਲਾਂਗ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਊਲੀਆਂਗ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਗਲਗਾਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ।
ਪਹਾੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਗੱਡੀ
ਹਿਊਲੀਆਂਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੂਲੀਟੀ ਮਿਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਿਕਅੱਪ ਵੈਨ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਦੇ ਸਨ।
A major Search & Rescue operation has been launched by #IndianArmy in higher reaches of Chaglagam, #ArunachalPradesh. The effort was launched after a civilian vehicle carrying 22 workers from Tinsukia fell off a cliff near KM 40. Multiple rescue columns have been deployed with… pic.twitter.com/m5HbRO2iJp— SpearCorps.IndianArmy (@Spearcorps) December 11, 2025
ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਜੀਆਰਈਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।