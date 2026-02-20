ETV Bharat / bharat

ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ: 4 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਸਣੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

cuttack firecracker explosion
ਕਟਕ/ਓਡੀਸ਼ਾ: ਕਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਾਜਨਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ?

ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਪਟਾਕੇ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੜਕੀ ਨੇੜਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਜਗਤਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਬੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਧਾਂਸ਼ੁਬਾਲਾ ਨਾਇਕ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜੀ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲੀਪਟਨਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਧੀਸਾਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਿਆਲੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਲੀਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਆਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

