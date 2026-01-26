ETV Bharat / bharat

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਰਮੋਕੋਲ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

FIRE AT THERMOCOL WAREHOUSE
ਥਰਮੋਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਆਗ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 26, 2026 at 8:48 PM IST

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ/ਨਜ਼ੀਰਾਬਾਦ : ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ

ਅੱਗ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਥਰਮੋਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 12 ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਸਨ। ਬਰੂਈਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ੁਭੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ?

ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਰਮੋਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮੋਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

