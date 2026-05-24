ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 51 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : May 24, 2026 at 3:04 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਵਾਰੰਗਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਰੀਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 11, ਖੰਮਮ ਵਿੱਚ 7, ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ ਨਲਗੋਂਡਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਂਗੁਲੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈਡੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੰਤਰੀ ਪੋਂਗੁਲੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਛਾਛ ਅਤੇ ਓਆਰਐਸ ਪੈਕੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀਟਵੇਵ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪੋਂਗੁਲੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 46.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣਪੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 39.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੌਤਾਂ ਐਨਟੀਆਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਗੁੰਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਚਾਵਰਮ ਮੰਡਲ (ਪਾਲਨਾਡੂ ਜ਼ਿਲੇ) ਦੇ ਵੇਮਾਵਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਲਾ ਕੋਂਡਲੂ (54), ਕੇਥਾਨਕੋਂਡਾ ਦੇ ਪਠਾਨ ਨਗੁਲਮੀਰਾ (32), ਕੋਟਿਕਲਾਪੁਡੀ ਦੀ ਮੇਕਾ ਨਿਰਮਲਾ (50), ਕਾਂਚੀਕਾਚੇਰਲਾ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਿਦੁੰਨੀਸਾ (26) ਅਤੇ ਮੇਡੀਕੋਨਟੁਰਦੁਰਮ (ਮੇਡੀਕੋਨਟੁਰਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨ) ਦੇ ਕਦਿਆਲਾ ਬਲੀਆ (94) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣਪੁਰਮ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ (60) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਨਾਲੁਰੂ ਮੰਡਲ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੇ ਚੋਦਾਵਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ (45) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਓਲਡ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਥੀਏਟਰ ਨੇੜੇ ਵਾਰੰਗਲ ਦੇ ਵੀ. ਨਰਸਈਆ (50) ਦੀ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਟਲੁਰੂ, ਵੱਟੀਚੇਰੁਕੁਰੂ ਮੰਡਲ (ਗੁੰਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਵਿੱਚ ਪਦਾਵਾਲਾ ਬਸਵਈਆ (86) ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪਿਡੁਗੁਰੱਲਾ ਕਸਬੇ (ਪਾਲਨਾਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਤੋਂ ਦੋਦੇਤੀ ਵੈਂਕਟਰਾਵੰਮਾ (80) ਅਤੇ ਕੇਬੀਪੀ ਅਗ੍ਰਹਾਰਾਮ, ਰਵਿਕਮਾਥਮ ਮੰਡਲ (ਅਨਾਕਾਪੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਡੀਗੋਇਲਾ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ (28) ਦੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਲੁਰੂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੇਦਾਵੇਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੇਦਾਵੇਗੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਰਗਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ (60) ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੋਪਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਚਾਲਾਰੀ ਰਤਨਾਲਾ ਰਾਓ (55) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
