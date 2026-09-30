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ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 7 ​​ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਛੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

BUS TRUCK COLLISION IN GUJARAT
ਗੁਜਰਾਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2026 at 2:37 PM IST

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ਆਨੰਦ/ਗੁਜਰਾਤ): ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਵਡੋਦਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ '108' ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਡੀਆਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਸ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਰੀਯਾਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਵਡੋਦਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਬੱਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ (20), ਰਜਨੀਕਾਂਤਭਾਈ (61), ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (60), ਜਿਤੇਂਦਰ (32), ਪੀਯੂਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੰਡਲ (22) ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜਾਧਵ (24) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜਨੀਕਾਂਤਭਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ, ਜਿਤੇਂਦਰ ਝਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

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ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ
BUS TRUCK COLLISION IN GUJARAT

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