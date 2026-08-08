ਚੰਬਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, 7 ਦੀ ਮੌਤ, 11 ਜ਼ਖਮੀ
ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵੀਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : August 8, 2026 at 10:18 AM IST
ਹਿਮਾਚਲ/ਚੰਬਾ: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੀਸਾ-ਬੈਰਗੜ੍ਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 11 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਬੈਰਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਬਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਵੀਕੋਟੀ ਨੇੜੇ ਚਾਲੂਜ ਮੋੜ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੂਜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ, ਕੱਢੀਆਂ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਤੇਜ਼ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬੱਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਬੁਲਾੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 11 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੀਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
Chamba, Himachal Pradesh: Seven people, including the driver and conductor, were killed and 11 others injured after a private bus travelling from Bairagarh to Chamba fell off the road near Chaluj Mor on the Tissa-Bairagarh main road on Saturday morning. The bus was carrying 18… pic.twitter.com/e6zasogEdY— IANS (@ians_india) August 8, 2026
ਐਸਡੀਐਮ ਚੁਰਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਰੀਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
थोड़ी देर पहले बहुत ही दुखदायी हादसा जिला चंबा में हुआ है। बैरागढ़ से चम्बा जा रही शर्मा बस बैरागढ चुलुंज मोड़ के नजदीक हादसे का शिकार हुई जिसमें 3 लोगों के दिवंगत होने की सूचना आ रही है।— Gems of Himachal (@GemsHimachal) August 8, 2026
हादसे के बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया है।#Chamba #HimachalPradesh pic.twitter.com/pwS9J9xqWb
ਚੰਬਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਸ
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਬੈਰਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਬਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਬੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲੂਜ ਮੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।