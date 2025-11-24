ETV Bharat / bharat

ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਸ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟਿਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

BUS ACCIDENT IN TEHRI
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 24, 2025 at 1:29 PM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 1:38 PM IST

1 Min Read
ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਟਿਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟਿਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੁੰਜਾਪੁਰੀ ਨੇੜੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 23 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁੰਜਾਪੁਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਜਾਪੁਰੀ ਤੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੰਜਾਪੁਰੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ 28 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਬੱਸ ਨੰਬਰ Uk07pa 1769 ਹਿੰਡੋਲਾਖਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 70 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। SDRF ਕਮਾਂਡਰ ਅਰਪਨ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਢਾਲਵਾਲਾ, ਪੋਸਟ ਕੋਟੀ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ SDRF ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜ SDRF ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ASP JR ਜੋਸ਼ੀ, ਟਿਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

"ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਿੰਡ ਗਏ ਹਨ।"- ਏਐਸਪੀ ਜੇਆਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਟਿਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ

ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਹੈ...

Last Updated : November 24, 2025 at 1:38 PM IST

TAGGED:

BUS FELL INTO A DITCH
BUS FELL INTO IN TEHRI
ਟਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ
ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
BUS ACCIDENT IN TEHRI

