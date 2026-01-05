ETV Bharat / bharat

ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਪਲਟੀ, ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਦੇਖੋ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Bus accident in Rajasthan
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀ ਬੱਸ (Informer : Chhagan)
ETV Bharat Punjabi Team

January 5, 2026

ਜਲੌਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹੋਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੰਚੌਰ ਤੋਂ ਕਰੌਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੀਬ 45 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਅਗਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗੁਡਾ ਬਲੋਟਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।

ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਆਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਹੋਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਂਚੋਰ ਦੇ ਲਿਆਦਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ, 75 ਸਾਲਾ ਹੇਮਾਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਗਲੂਰਾਮ ਅਤੇ 65 ਸਾਲਾ ਹੁਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬੱਸ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖਿਲਾੜੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਖਮੀ ਲੋਕ

ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂਵਾਲਾਰਾਮ ਵਾਸੀ ਸਾਂਚੌਰ, ​​ਮਾਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੁੱਤਰੀ ਮਾਲਾਰਾਮ, ਭਾਵਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਚਿਮਨਾਰਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਖਿਲੇਰੀ ਵਾਸੀ ਭਰਤਪੁਰ, ਪੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਾਸੀ ਬਾਂਸਵਾੜਾ, ਹਰੀਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂਵਲਾਰਾਮ ਵਾਸੀ ਬਾਂਸਵਾੜਾ, ਹਰੀਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀਗਿਲਾਸ, ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਜਲਾਸ ਵਾਸੀ ਕਾ. ਬੰਜਾਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਪੁੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵਾਸੀ ਸੰਚੌਰ, ਪਵਨ ਪੁੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਸੀ ਅਲਵਰ, ਹਰਸ਼ਨ ਪੁਰੀ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਾ ਪੁਰੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਾਸੀ ਮੇਦਾਬਾਗੌੜਾ ਅਤੇ ਦਿਲੀਪ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੂਲਾਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਾਸੀ ਸੰਚੌਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ, ਬੱਸ ਰੁਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

