ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਮੌਤਾਂ, 14 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪੰਕਚਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ।
Published : June 23, 2026 at 12:13 PM IST
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸਾਵਲਿਆਪੁਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨਗਰਮ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਪਲਟਣ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੰਗਮਪੇਟਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਡੀਸ਼ਾਲੇਰੂ ਅਤੇ ਰੰਗਮਪੇਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਏਸ ਵਾਹਨ ਅਚਾਨਕ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਰਲਕੋਟਾ ਅਤੇ ਪੀਥਾਪੁਰਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੱਲਮ ਅਤੇ ਜੱਲੂਰੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 11 ਲੋਕ ਬਾਪਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲੂਰੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਸਲੈਬਾਂ ਹੇਠ ਆਏ
ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮਰਲਾਕੋਟਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਾਸਕਾਪੱਲੀ ਬਾਬੂ, ਮੁਰਮਰਲਾ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਕਾਕੜਾ ਰਾਜੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ।"
ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਡਾਪੁਰਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਅਨਪਾਰਥੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 3 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਲਾਰੀ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਟੱਕਰ, 3 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਂਤਾਮਾਗੁਲੁਰੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੇਲਾਲਾਚੇਰੂਵੂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲਨਾਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਵਲਿਆਪੁਰਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੇਲਪੁਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ 10 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਦੇਂਦਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਡੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੇਲਾਲਾਚੇਰੂਵੂ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਨੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਂਤਾਮਾਗੁਲੁਰੂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਮ. ਪੱਟਾਭੀਰਾਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਾਵੁਲੁਰੀ ਯੇਦੁਕੋਂਡਲੂ (60) ਅਤੇ ਐਮ. ਰਾਮਨੰਮਾ (55) ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਯਾਲਾਵਰਤੀ ਸੁੱਬਯਾਮਾ (56) ਦੀ ਨਰਸਰਾਓਪੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁੱਟਾ ਸੁੱਬਯੰਮਾ, ਐੱਮ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਈਆ, ਐੱਮ. ਸੁਬਾਯੰਮਾ, ਬੋਯਾਪਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀਦੇਵੀ, ਬੀ. ਅਨੁਰਾਧਾ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਮੀਰਾਵੱਲੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰਾਓਪੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ, ਚਿਨਾ ਯੋਗਮਮਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।