2 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਅਸਮ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : November 13, 2026 at 5:23 PM IST
ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ (ਅਸਮ): ਅਸਮ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਦੇ ਰੰਗਾਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟ੍ਰੈਵਲਰ (ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ) ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਬੋਕਾਖਾਟ ਤੋਂ ਨਾਗਾਂਵ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲਰ (ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏਐੱਸ 02 ਏਸੀ 6690 ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਵਲਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਯਾਤਰੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 715 'ਤੇ ਕੋਹੋਰਾ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਕੁਲੀ ਟੀ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੰਗਾਜਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।
ਅਸਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਦੇਖ ਕਰ ਰਹੇ
ਅਸਮ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੁਲ ਬੋਰਾ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹੋਰਾ ਮਾਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਹਾਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।"