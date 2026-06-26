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ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

road accident in Ramgarh
ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 26, 2026 at 10:44 AM IST

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ਰਾਮਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਾਜਰੱਪਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਰੀ-ਬਾਰਲੌਂਗ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੈਂਡ-ਤਾਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅੱਠ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਮਹਤੋ, ਅਨੋਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਕਰਮਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਰੱਪਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਰਗਮਾਰਚਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ-ਬੋਕਾਰੋ ਮੁੱਖ ਸੜਕ (NH-23) 'ਤੇ ਬੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਰੀ-ਬਾਰਲੌਂਗ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ।

SEVERAL PEOPLE DIED AFTER TRUCK HIT
ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ (ETV Bharat)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਲਸਾਗਰਾ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਮਾਰਚਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਸ਼ਾ-ਬੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਮਾਰਚਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਤਾਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਸਾਗਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

People blocking the road after the accident.
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (ETV Bharat)

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਰਾਜਰੱਪਾ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਂਚੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਾਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿੰਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਬਾਲਸਾਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਗਮਾਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਲਸਾਗਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮਾਰਗਮਾਰਚਾ ਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਸਾਗਰ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਂਚੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

road accident in Ramgarh
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ (ETV Bharat)

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸਡੀਪੀਓ) ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

road accident in Ramgarh
ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ (ETV Bharat)

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ NH-23 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਐਸਡੀਪੀਓ, ਰਾਜਰੱਪਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ 'ਤੇ ਠੋਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

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ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
SEVERAL PEOPLE DIED AFTER TRUCK HIT
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