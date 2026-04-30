ETV Bharat / bharat

ਬਰਗੀ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਰੂਜ਼ ਡੁੱਬਿਆ, ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਬਰਗੀ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਰੂਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਸੱਤ ਮੌਤਾਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 4-4 ਲੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ।

JABALPUR CRUISE CAPSIZED BARGI DAM
ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਰਗੀ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਪਲਟ ਗਿਆ। (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 30, 2026 at 10:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਜਬਲਪੁਰ: ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬਰਗੀ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸੱਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਲੈਕਟਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਪਤ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਕ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਬੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਡਬੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, 7 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਬਰਗੀ ਦੇ ਸੀਐਸਪੀ ਅੰਜੁਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਰਗੀ ਡੈਮ 'ਤੇ 35 ਤੋਂ 40 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 35 ਤੋਂ 40 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਬਰਗੀ ਡੈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਦੁਖਦਾਈ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਬਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਏਸੀਐਸ, ਏਡੀਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤੇਜ਼ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ 15 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਸੋਗਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੂਜ਼ ਪਲਟ ਗਿਆ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਹ ਕਰੂਜ਼, ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਬਰਗੀ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਖਮਾਰੀਆ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ 29 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੈਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।

ਬਰਗੀ ਡੈਮ ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ

ਬਰਗੀ ਡੈਮ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੂਜ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (MPT) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

CRUISE CAPSIZED NARMADA RIVER
CRUISE SHIP CAPSIZED STORM SURGE
NARMADA RIVER BARGI DAM ACCIDENT
CRUISE SHIP CAPSIZES NARMADA RIVER
JABALPUR CRUISE CAPSIZED BARGI DAM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.