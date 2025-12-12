ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ।
Published : December 12, 2025 at 10:53 AM IST
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਚਿੰਤੂਰ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਰਾਜੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤੂਰ-ਮਰੇਦੁਮਿਲੀ ਘਾਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਾਜੂਗਰੀਮੇਠਾ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੇਰੇਦੁਮਿਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨਾਵਰਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਸਮੇਤ 35 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਅਲੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿੰਤੂਰ-ਮਰੇਦੁਮਿਲੀ ਘਾਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਾਜੂਗਰੀਮੇਠਾ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu tweets, " the accident involving a private bus carrying passengers near chittoor district in alluri sitarama raju has deeply shaken us. it is heartbreaking that several lives were lost in this accident. i have spoken with the officials… https://t.co/mDh65cOS5V pic.twitter.com/6J6KILoxP6— ANI (@ANI) December 12, 2025
ਚਿਤੂਰ ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਚਿਤੂਰ-ਮਰੇਦੁਮਿਲੀ ਘਾਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ ਨੇੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।"