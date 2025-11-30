ETV Bharat / bharat

LPG ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੁੱਕ ਤੱਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

NEW RULES DECEMBER 2025
1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : November 30, 2025 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ

  1. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: UIDAI ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ QR ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
  2. LPG ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ LPG ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ LPG ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. UPS ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ UPS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ UPS ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  4. ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  5. ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ: 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, UPI, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

CHANGES FROM 1 DECEMBER
AADHAR CARD NEW RULES 2025
LPG RULE UPDATE FROM 1ST DEC 2025
1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
NEW RULES DECEMBER 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.