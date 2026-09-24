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"ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਬੂਤ" ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ? 5 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ?

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ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 24, 2026 at 11:35 AM IST

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Updated : September 24, 2026 at 12:24 PM IST

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ਲਖਨਊ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਬੱਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਤੜਕਸਾਰ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

meerut bus accident
ਮੇਰਠ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ

  1. ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਰਦੋਈ ਦੇ ਪਚਦੇਵਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ ਦੇ ਬਾਂਸੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਲਗਭਗ 20 ਫੁੱਟ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।
  2. ਬੀਤੀ ਜੂਨ ’ਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਦੌਰਾਲਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੈਪੂਰ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਧੂੰ-ਧੂੰ ਕਰਕੇ ਸੜ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ’ਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 26 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
  3. ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ-ਲਖਨਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ’ਚ ਇਹ ਬੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।
  4. ਆਗਰਾ-ਲਖਨਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਬਾਂਗਰਮੌ ਨੇੜੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
  5. ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮੈਗਲਗੰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।
Accident Increase
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ (etv bharat)

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ

  • ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਹੋਬਾ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਡਬਲ-ਡੈਕਰ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਯਾਤਰੀ ਸੜ ਗਏ।
  • ਕੁਰਨੂਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਸੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 20 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
  • ਜੈਸਲਮੇਰ-ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
  • ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਢਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 25 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
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ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)

ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

  • ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  • ਕਈ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਜਿਆਦਾ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਰਾਤ ’ਚ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।
  • ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਅਕਸਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸੌਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।
  • ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ

  • ਏਆਈਐਸ 052 (AIS 052) ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਹੁਣ ਸਰਿਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
Accident Increase in UP
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਧ ਰਹੇ (etv bharat)

ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ

  • ਅੱਗ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
  • ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਗ ਦਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
  • ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਸਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ (ADAS)
  • ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀ
  • ਬੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ
  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ
  • ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ
  • ਸੇਫਟੀ ਹੈਮਰ
  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਾਂ

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Last Updated : September 24, 2026 at 12:24 PM IST

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SLEEPER BUSES ACCIDENT
5 MAJOR REASONS BUS ACCIDENT
ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲ
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ
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