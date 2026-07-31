ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਹਿ ਗਈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
Published : July 31, 2026 at 9:46 AM IST
ਠਾਣੇ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
#WATCH | Bhiwandi, Maharashtra: A four-storey building partially collapses in Bhiwandi. Several people are feared trapped. Rescue operations are currently underway.— ANI (@ANI) July 30, 2026
(Visuals from the spot) pic.twitter.com/P1fzwmSHcU
ਖਦਸ਼ਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸ
ਠਾਣੇ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਢਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
STORY | 6 killed as 4-storey building collapses in Bhiwandi; six to seven feared trapped under rubble— Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2026
At least six persons were killed after a four-storey building collapsed in Maharashtra’s Bhiwandi, officials said on Friday, adding that six to seven persons are still trapped… https://t.co/WC9FljOJUc
ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਕੋਹਿਨੂਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਰਪੋਲੀ ਦੇ ਗੰਗਾਰਾਮ ਵਾਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ NDRF ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
#WATCH | Maharashtra | A body recovered from the site where a four-storey building partially collapsed in Bhiwandi, late night. pic.twitter.com/woAXSJjXFR— ANI (@ANI) July 31, 2026
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਿਵੰਡੀ-ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। "ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ..."
#WATCH | Bhiwandi, Maharashtra: Morning visuals from the spot in Bhiwandi where emergency rescue teams are working extensively after a four-storey building partially collapsed. pic.twitter.com/qFxTuCHhJG— ANI (@ANI) July 31, 2026