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ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਹਿ ਗਈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

building collapses in Maharashtra
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਈ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ,ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 9:46 AM IST

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ਠਾਣੇ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਖਦਸ਼ਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸ

ਠਾਣੇ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਢਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਕੋਹਿਨੂਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਰਪੋਲੀ ਦੇ ਗੰਗਾਰਾਮ ਵਾਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ NDRF ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਿਵੰਡੀ-ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। "ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ..."

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