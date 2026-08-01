LPG ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ITR 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਣੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਇਹ 8 ਨਿਯਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

LPG ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ITR 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਣੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਇਹ 8 ਨਿਯਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ LPG ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ, ITR ਲੇਟ ਫੀਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ GST ਸਮੇਤ 8 ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
Published : August 1, 2026 at 12:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
1. ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ। ਅੱਜ ਤੋਂ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹202 ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2728 ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ₹2872.50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
2. ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
3. ਬੈਂਕ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ SMS ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਜੀਵਨ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ SMS ਚੇਤਾਵਨੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਥਿਰ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
4. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਹੁਣ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR-1 ਅਤੇ ITR-2) ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ "ਦੇਰੀ ਨਾਲ ITR" ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
7. CKYC 2.0 ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ
ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਂਟਰਲ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ 2.0 (CKYC 2.0) ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
8. ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ, 'ਬਿਲ-ਟੂ-ਸ਼ਿਪ-ਟੂ' ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ 'ਸ਼ਿਪ-ਟੂ ਜੀਐਸਟੀਆਈਐਨ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।