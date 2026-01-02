ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਂਸਿਲ ਜਾਂ ਲੇਟ, ਚੈਕ ਕਰੋ ਲਿਸਟ
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ। ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।
Published : January 2, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : January 2, 2026 at 12:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 82 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ।
ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ:
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼
6E 6820 (ਦਿੱਲੀ-ਨਾਗਪੁਰ) – ਰੱਦ
6E 6741 (ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) – ਰੱਦ
6E 5103 (ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) – ਰੱਦ
Fog continues to linger over #Varanasi, #Udaipur, #Jammu, #Vizag & #Jaisalmer resulting in slower flight movements. Departures and arrivals to and from these cities, as well as certain routes across our network, may experience short delays as we work through the…
ਸਪਾਈਸਜੇਟ
SG 903 (ਦਿੱਲੀ–ਬਾਗਡੋਗਰਾ) – ਰੱਦ
SG 8718 (ਦਿੱਲੀ–ਵਾਰਾਨਸੀ) – ਰੱਦ
SG 495 (ਦਿੱਲੀ–ਦਰਭੰਗਾ) – ਲੇਟ
SG 9718 (ਦਿੱਲੀ–ਵਾਰਾਣਸੀ) – ਲੇਟ
SG 2939 (ਦਿੱਲੀ–ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ)– ਰੱਦ
SG 937 (ਦਿੱਲੀ-ਗੋਰਖਪੁਰ) - ਲੇਟ
SG 664 (ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ) - ਲੇਟ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ
AI 2653 (ਦਿੱਲੀ-ਬੰਗਲੁਰੂ) – ਰੱਦ
AI 1703 (ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) – ਰੱਦ
AI 1745 (ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ) – ਰੱਦ
AI 817 (ਦਿੱਲੀ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ) – ਰੱਦ
AI 1797 (ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ)–ਰੱਦ
IX 1057 (ਦਿੱਲੀ-ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ) – ਰੱਦ
ਧੁੰਦ ਦਾ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਾਂ -
|ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ
|ਕਿੰਨੀ ਲੇਟ
|22462 ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ AC ਸੁਪਰਫਾਸਟ
|1 ਘੰਟਾ 19 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|14086 ਸਿਰਸਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
|1 ਘੰਟਾ 29 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|12627 ਕਰਨਾਟਕ ਸੁਪਰਫਾਸਟ
|1 ਘੰਟਾ 26 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|14211 ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
|1 ਘੰਟਾ 31 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|12559 ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਸੁਪਰਫਾਸਟ
|3 ਘੰਟਾ 35 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|12056 ਜਨਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
|1 ਘੰਟਾ 21 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|12485 ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ-ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ
|2 ਘੰਟਾ 17 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|12441 ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
|1 ਘੰਟਾ 55 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|22685 ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਪਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
|1 ਘੰਟਾ 3 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|12301 ਹਾਵੜਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
|3 ਘੰਟਾ 7 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|12313 ਸਿਆਲਦੇਹ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
|2 ਘੰਟਾ 43 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|22823 ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇਜਸ ਰਾਜਧਾਨੀ
|3 ਘੰਟਾ 54 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|12716 ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
|1 ਘੰਟਾ 6 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|12259 ਸਿਆਲਦੇਹ-ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੁਰੰਤੋ
|3 ਘੰਟਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|12423 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
|3 ਘੰਟਾ 24 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|12581 ਬਨਾਰਸੀ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ
|4 ਘੰਟੇ 21 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|22361 ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਟਰਮੀਨਲ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ
|1 ਘੰਟੇ 18 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|20801 ਮਗਧ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
|3 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|20407 ਰਾਂਚੀ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
|4 ਘੰਟੇ 42 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
|11841 ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
|6 ਘੰਟੇ 9 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ
- 15273 ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 1 ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
- 13257 ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਅਣਰਿਖਿਅਤ) - 1 ਘੰਟਾ 44 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
- 12443 ਹਲਦੀਆ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ - 4 ਘੰਟੇ 51 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ
- 14211 ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 1 ਘੰਟਾ 31 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
- 12627 ਕਰਨਾਟਕ ਸੁਪਰਫਾਸਟ - 2 ਘੰਟੇ 34 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
- 22221 ਮੁੰਬਈ-ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ - 1 ਘੰਟਾ 36 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
- 12189 ਮਹਾਕੌਸ਼ਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 1 ਘੰਟਾ 32 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
- 12192 ਸ਼੍ਰੀਧਾਮ ਸੁਪਰਫਾਸਟ - 1 ਘੰਟਾ 22 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
- 22633 ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ-ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ - 1 ਘੰਟਾ 52 ਮਿੰਟ ਲੇਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਸਿਗਨਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਿਗਨਲ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।