ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨਾਲ 9 ਮੌਤਾਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ
ਅੱਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਰਨ 14 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
Published : May 3, 2026 at 10:40 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:48 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 14 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 6:25 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: DFS Officer Mukesh Verma says, " upon getting reports at 3:47 am regarding a fire in a residential building, our fire tenders rushed to the scene. we deployed 5 ladders, cutting tools, and our specialised turntable ladder to conduct simultaneous firefighting and… https://t.co/1FwBNc1RUz pic.twitter.com/4fkrITAio3— ANI (@ANI) May 3, 2026
ਡੀਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 5 ਪੌੜੀਆਂ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰਨਟੇਬਲ ਪੌੜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ... ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ, ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ 4BHK ਫਲੈਟ ਹਨ... ਅੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ... ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 30% ਹਿੱਸਾ ਸੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਟੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ... ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ... ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ... ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
Delhi: DCP Shahdara, Rajendra Prasad Meena says, " early in the morning around 4 a.m., a call was received about a fire. fire tenders and local police were immediately rushed to the spot. it took about two hours to bring the fire under control, after which search operations were… pic.twitter.com/YgrbySaJmB— IANS (@ians_india) May 3, 2026
ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਆਰਪੀ ਮੀਣਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ... ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 8 ਫਲੈਟ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ 3:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ... ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜੀਟੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਿੰਜਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੀਐਨਏ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ... ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਪੰਕਜ ਲੂਥਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹਾਂ... ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ... ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ... ਪਛਾਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ... ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
#UPDATE | शुरुआती जांच में पता चला है कि इस आग की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है। आग दूसरी, तीसरी और चौथी मंज़िल पर बने फ्लैटों में लगी थी। बचाव और आग बुझाने के काम के दौरान, बिल्डिंग से 10-15 लोगों को बचाया गया, जिनमें से दो लोगों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए गुरु… https://t.co/cY5UHXEmtj— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 3, 2026
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।