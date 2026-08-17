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ਅਸ਼ੋਕਧਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਨਾਲ 7 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਲਖੀਸਰਾਏ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕਧਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

STAMPEDE ASHOKDHAM TEMPLE
ਲਖੀਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕਧਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2026 at 8:42 AM IST

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ਬਿਹਾਰ/ਲਖੀਸਰਾਏ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਖੀਸਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕਧਾਮ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਲਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ।

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਖੀਸਰਾਏ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰੀਕੇਟ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਲਖੀਸਰਾਏ

ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੱਗਭੱਗ 10-12 ਔਰਤਾਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 20-25 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀ।"

ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਧੂਬਾਲਾ ਦੇਵੀ (ਪਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਦਾਹੀਆ), ਮਨਮਾਲਾ ਦੇਵੀ (ਪਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਦਾਹੀਆ), ਰਿੰਕੂ ਦੇਵੀ (ਪਤੀ ਨੀਰਜ ਯਾਦਵ ਸਫ਼ੀਆ ਸਰਾਏ, ਮੁੰਗੇਰ) ਅਤੇ ਹੇਮਲਤਾ ਦੇਵੀ (ਪਤੀ ਨੀਰਜ ਯਾਦਵ ਸਫ਼ੀਆ ਸਰਾਏ, ਮੁੰਗੇਰ)ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕੁਮਾਰੀ (ਪਿਤਾ ਲਲਨ ਰਾਮ, ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰ), ਮੁਸਕਾਨ ਕੁਮਾਰੀ (ਪਤੀ ਲਲਨ ਰਾਮ, ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਚੌਕ), ​​ਮਮਤਾ ਦੇਵੀ (ਪਤੀ ਧਾਰੋ ਯਾਦਵ ਚਨਾਨੀਆ, ਲਖੀਸਰਾਏ), ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ (ਪਤੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਮੋਕਾਮਾ), ਰੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਪਤੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਭੰਗਮਾ ਲਖੀਸਰਾਏ), ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਕੁਮਾਰੀ (ਪਿਤਾ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਲਖੀਸਰਾਏ), ਕਾਬੀਲਾ ਦੇਵੀ (ਬਿਹਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਗਦੜ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਸੀ। ਜਲਭਿਸ਼ੇਕ ਦੌਰਾਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਮ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ?

ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਦਮਨੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਇਸਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਮਹੱਤਵ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਾਲੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

1977 ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਨੇ ਗਿਲੜੀ-ਡੰਡਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੇਵਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

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