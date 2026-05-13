ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਛੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ

ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਛੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ
ਮੰਦਰ 'ਚ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਛੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
Published : May 13, 2026 at 6:57 AM IST
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਸ਼ਾਗਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਛੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਾਂਗਲੀ ਦੇ ਜਾਟ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਮੋਟਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੁਰੂਗਬਾਈ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮੋਠੇਵਾੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਸਿੱਧਾ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗਲ ਭਾਉਸਾਹੇਬ ਮੋਠੇ (ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਪਡੋਂਝਰੀ), ਅਰੁਣ ਵਿਜੇ ਗੇਜਗੇ (ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਡੋਮਨਾਲ), ਸੋਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਗੇਜਗੇ (ਉਮਰ 14 ਸਾਲ, ਵਾਸੀ ਡੋਮਨਾਲ, ਤਾਲੁਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੇਪੁਰ, ਕਰਨਾਟਕ), ਕੋਂਡੀਬਾ ਸੌਬਾ ਗੇਜਗੇ (ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਵਾਸੀ ਦਾਰੀਬਾਦਚੀ), ਸੰਜੂਬਾਈ ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ(ਉਮਰ 51 ਸਾਲ ਵਾਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤਕੱਲਕੀ) ਸ਼ੰਕਰ ਆਬਾ ਲੋਖੰਡੇ (75, ਵਾਸੀ ਦਰੀਬਾਦਚੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ
ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆੱਪਾ ਨਾਗਾ ਕੋਕਰੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪੁਜਾਰੀ, ਮਾਰੀਬਾ ਨਾਗਾ ਕੋਕਰੇ, ਸੰਜੂ ਅੱਪਾਸੋ ਈਵਾਲੇ, ਸ਼ਿਵਾ ਗੇਜਗੇ, ਕੋਂਡੀਬਾ ਬੀਰਾ ਗੇਜਗੇ ਅਤੇ ਬੀਰੂ ਵਿਜੂ ਗੇਜਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ੰਖਾ, ਮਿਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਜੇਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਾਟ ਤਾਲੁਕਾ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ: MLA
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪੀਚੰਦ ਪਡਲਕਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਡਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਰੂਗਬਾਈ ਦੇਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮੋਠੇਵਾੜੀ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਛੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਂਖ, ਮਿਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਡਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।