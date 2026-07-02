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ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਸ਼ਮੀਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

himachal rain
ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਅਲਰਟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 2, 2026 at 2:11 PM IST

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ਸ਼ਿਮਲਾ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ

ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

himachal rain
ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਅਲਰਟ (ETV Bharat)

ਪਹਿਲੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਪਹਿਲੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ, ਤਿੰਨ, ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲੂ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 35 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ, 127 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖਰਾਬ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 35 ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ।

ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 11 ਹਨ, ਜਦਕਿ ਊਨਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁੰਕਮਲ

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਈ. ਐਨ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ 17,243 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4,828 ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 11,137 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 1,069 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 365, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 175, ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ 252 ਅਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 149 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (NH) ਵਿੰਗ ਨਾਲ 50 ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿੰਗ ਨਾਲ 12 ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿੰਗ ਨਾਲ 34 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਟੈਂਡਬਾਏ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ 92 ਡੋਜ਼ਰ, 211 ਐਕਸੈਵੇਟਰ-ਕਮ-ਲੋਡਰ, 84 ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ, 124 ਰੋਡ ਰੋਲਰ, 181 ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ, 150 ਮਲਟੀ-ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ 152 ਨਿਰੀਖਣ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਵੈਨਾਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਬਾਏ 'ਤੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 41,849 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਘਾਟੀ ਪੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41,849 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6,131 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 35,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

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