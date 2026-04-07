ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ 'ਚ 5 ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ, ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11ਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : April 7, 2026 at 1:45 PM IST
ਮੋਤੀਹਾਰੀ/ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਗੰਗਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29, ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਓ ਤਾ ਹੱਥ ਉੱਠ ਗਿਆ।
"ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਪਿਲਾਈ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ"
ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ 16 ਸਾਲਾ ਰਾਣੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੰਜੀਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
"1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੰਜੀਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ?" - ਰਾਣੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ
"ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ" ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਲਿਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ... ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ... ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਥਾਨਕ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
"1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"-ਉਮਾ ਦੇਵੀ, ਜਿਤੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ
ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ 11ਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਤਿੰਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੰਦੂ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਿਕਸ਼ਨ ਮਾਂਝੀ, ਹੀਰਾਲਾਲ ਭਗਤ, ਲਾਲਕਿਸ਼ੋਰ ਰਾਏ, ਸੰਪਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਅੰਸਾਰੀ, ਲੱਡੂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਲਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜੋਧਾ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 15 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" - ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਐਸਪੀ, ਮੋਤੀਹਾਰੀ