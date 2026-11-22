ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ, 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਰਾਮਦੇਵਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
Published : November 22, 2026 at 7:52 AM IST
ਫਲੋਦੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਚੂ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 125 'ਤੇ ਮੰਡਲਾ ਕਲਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਮੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।
ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡੇਚੂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋਧਪੁਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਐਮਡੀਐਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਰਾਜਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਲੋਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਭਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਯੰਤੀ ਭਾਈ (57) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਲੋਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਯੰਤੀ ਭਾਈ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ
ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਨੋਜ ਭਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਅਨਿਲ, ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੰਤੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਦੇਵਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਡਲਾ ਕਲਾ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।
ਗੁਜਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈ, ਕੈਲਾਸ਼ ਭਾਈ, ਭਾਰਤ ਭਾਈ, ਟਵਿੰਕਲ, ਪੂਜਾ ਭਾਈ, ਲੀਲਾ ਭਾਈ, ਮੰਜੁਲਾ ਭਾਈ, ਸੁਨੀਤਾ ਭਾਈ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼, ਸਤੀਸ਼ ਭਾਈ, ਸਚਿਨ ਭਾਈ, ਮਨੋਜ ਭਾਈ ਅਤੇ ਹਸਮੁਖ ਭਾਈ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਦਸ਼ਰਥ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।