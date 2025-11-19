ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 'ਪਠਾਨ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਗਾ ਬਣਿਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੂਟ, ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਗੈਂਗਸਟਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : November 19, 2025 at 2:20 PM IST
ਰਾਂਚੀ/ਝਾਰਖੰਡ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਠਾਨ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਏਟੀਐਸ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੈਂਗ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਠਾਨ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੈਂਗਾਂ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੋਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਗੈਂਗ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰ, ਮੋਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਠਾਨ ਗੈਂਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਝਾਰਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਠਾਨ ਗੈਂਗ ਬਾਰੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਗੈਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਸੁਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਆ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਗੈਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਯੰਕ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ
ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਏਟੀਐਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਝਾਰਖੰਡ ਏਟੀਐਸ ਟੀਮ ਇਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਡਿਲੀਵਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਰੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਯੰਕ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੈਂਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਟੀਐਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਏਟੀਐਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਨ ਸਾਵ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫ਼ੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਏਟੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਰੀਆ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਿਤ
ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸਾਹੂ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਆ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਸੁਜੀਤ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਖਾਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੁਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਆ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ UAPA ਐਕਟ 1967 (ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੀਆ ਸਿਨਹਾ, ਬਬਲੂ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਉਰਫ਼ ਅਫਰੀਦੀ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੇਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਮਦਨ ਅਤੇ ਰਵੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿਸਤੌਲ, ਸੱਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 13 ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੀਆ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ?
ਸੁਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਆ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੁਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
11 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 21 ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ 11 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੋਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਰਵੀ ਆਨੰਦ ਉਰਫ਼ ਸਿੰਘਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਵੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।