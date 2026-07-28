ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, 39 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਹਰੀਗਨੀਵਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਸ-ਮੋਡ ਸਟ੍ਰੈਚ 'ਤੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਫਿਰਦੌਸ ਅਹਿਮਦ ਤਾਂਤਰਾਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : July 28, 2026 at 10:37 AM IST
ਗੰਦਰਬਲ/ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੰਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀਗਨੀਵਾਨ ਦੇ ਐਸ-ਮੋਡ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 40 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ AR11 D5655) ਹਰੀਗਨੀਵਾਨ ਨੇੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, SDRF ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
Spoke with Deputy Commissioner, Ganderbal and health officials and inquired about the health condition of Shri Amarnathji Yatra pilgrims injured in the unfortunate road accident earlier this morning at Ganiwan, Ganderbal. 39 pilgrims returning after Darshan of Baba Barfani…— Manoj Sinha (@manojsinha_) July 28, 2026
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਗਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਸਥਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ"ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਘਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ L-ਆਕਾਰ ਦਾ ਮੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਗੁੰਡ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਚਓ ਰਈਸ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ 118 ਬਟਾਲੀਅਨ, 2 ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼, 21 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼, ਯਾਤਰਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਗੰਦਰਬਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੰਦਰਬਲ ਦੇ ਗਨੀਵਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮੰਦਭਾਗੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ 39 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਸਕੇਆਈਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
Spoke with Deputy Commissioner, Ganderbal and health officials and inquired about the health condition of Shri Amarnathji Yatra pilgrims injured in the unfortunate road accident earlier this morning at Ganiwan, Ganderbal. 39 pilgrims returning after Darshan of Baba Barfani…— Manoj Sinha (@manojsinha_) July 28, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,। 3,029 ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੱਥਾ ਬਾਲਟਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ 3,029 ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੱਥਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਲਟਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। 21ਵੇਂ ਜੱਥੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਊਧਮਪੁਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।"
ਨਵੇਂ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ 151 ਵਾਹਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਬੱਸਾਂ, 30 ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ, 58 ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3,029 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਵੀਨਤਮ ਜੱਥੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,310 ਪੁਰਸ਼, 590 ਔਰਤਾਂ, 14 ਬੱਚੇ, 45 ਸਾਧੂ, 40 ਸਾਧਵੀਆਂ ਅਤੇ 30 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੱਥਾ ਬਾਲਟਾਲ ਰੂਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਰੂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਸਾਲਾਨਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 4.22 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NH44) 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਊਧਮਪੁਰ ਦੇ ਦੇਵਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਲੇਨ ਸੜਕ ਕਾਰਨ ਚੇਨਾਨੀ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।