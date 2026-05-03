ਨੰਨ੍ਹੇ ਤੈਰਾਕ ਦਾ ਕਮਾਲ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਾਰ ਕੀਤਾ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲਡਮਰੂ
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : May 3, 2026 at 5:35 PM IST
ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਇਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪਾਲਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਘੰਟੇ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਤੈਰਾਕ ਵਜੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ
ਇਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤੈਰਾਕੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਲਾਈਮੰਨਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨੁਸ਼ਕੋਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।
असाधारण प्रतिभा...— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) May 1, 2026
महज 7 वर्ष की उम्र में झारखंड से नन्हे इशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच 29 किमी लंबे Palk Strait को पार कर ऐतिहासिक पल अपने नाम किया है।
इशांक की यह सफलता अनुशासन और लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने न सिर्फ झारखंड, बल्कि पूरे देश का… pic.twitter.com/3T5X30X6yW
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਾਂਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮਾਹਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ
ਇਸ਼ਾਂਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੋਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਰਾਕੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਖ਼ਤ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਕੋਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਂਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।'
ਇਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਰਾਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਹੇ: ਇਸ਼ਾਂਕ ਦੀ ਮਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੈਰਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਇਸ਼ਾਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੈਰਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਲਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਇਸ਼ਾਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੈਰਾਕ ਇਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਸੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਣ।