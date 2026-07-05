ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 7 ਮਛੇਰੇ ਲਾਪਤਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਗਏ ਸੀ।
Published : July 5, 2026 at 1:25 PM IST
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 7 ਮਛੇਰੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਜਾਰਾਪੂ ਅਤਚੰਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸੱਤ ਮਛੇਰੇ
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਪੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮਛੇਰੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਜ਼ੀਆਨਗਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁੱਕਮ ਤੋਂ ਅਪਲਾਰਾਜੂ, ਕੇ. ਚਿਨੱਈਆ, ਚਿੰਨਾ, ਗਾਰਗਯਾ ਅਤੇ ਸੀਥੋਡੂ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੀਮਲੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੇਡਨਾਗਮਯਾਪਲੇਨੀ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿੰਨਮੋਰੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੂਚਿਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤੱਟ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਜਾਰਾਪੂ ਅਤਚੰਨਾਇਡੂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਮਛੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਤਚੰਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
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