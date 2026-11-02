ਬਿਨਾਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਚੱਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ, ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ 7 ਡੱਬੇ, ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ
ਸੱਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜਣ ਦੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਲ ਗਿਆ।
Published : November 2, 2026 at 3:46 PM IST
ਤਿਰੂਪਤੂਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ): ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਲਾਰਪੇੱਟਈ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਸੱਤ ਖਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਡੱਬੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਥਮਾਲੇਰੀ ਮੁਥੂਰ ਨੇੜੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋਲਾਰਪੇੱਟਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੇਟਕੀਪਰ ਨੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੱਤ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ।
#WATCH | Tirupattur district, Tamil Nadu: Seven empty railway coaches without an engine, which were reportedly left unattended at the railway yard of Jolarpettai Junction, rolled away and travelled nearly 6 kilometres before derailing on the main railway track near Thamaleri Muthur. Using gas-cutting equipment, the connecting portions of the coaches were separated, and JCB machinery was deployed to push the coaches away from the railway tracks. Due to the incident, several trains operating between Bengaluru and Chennai were delayed.— ANI (@ANI) November 2, 2026
ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮ
ਡੱਬੇ ਰੇਲਵੇ ਯਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਥਮਾਲੇਰੀ ਮੁਥੂਰ ਨੇੜੇ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਜੋਲਾਰਪੇੱਟਈ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ-ਕਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਚੇਨਈ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਯਾਰਡ
ਜੋਲਾਰਪੇਟਾਈ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ 16 ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਹੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਯਾਰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜੋਲਾਰਪੇਟਾਈ ਰੇਲਵੇ ਯਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।