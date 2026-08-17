ETV Bharat / bharat

ਨਦੀ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬ ਗਏ 7 ਬੱਚੇ, ਤਿੰਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਮਨੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਟਰ

CHILDREN DROWN IN KAMALA RIVE
ਨਦੀਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2026 at 1:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਟਿਹਾਰ/ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਟਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਾਲਕਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਮਲਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਰ ਤਿੰਨ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੀਖ-ਚੀਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ

ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਚਾਨਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਰ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

CHILDREN DROWN IN KAMALA RIVE
ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ (Etv Bharat)

ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ

ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ, ਡਾ. ਪੂਜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਤਯਮ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ।

"ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ।" - ਡਾ. ਪੂਜਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਕੋਡਾ ਹਸਪਤਾਲ

30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮਾਸੂਮ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਚਾ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ ਭਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

"ਸਾਵਨ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਗਏ ਸਨ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।" - ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਚਾ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਮਲਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਜਲ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਾਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫਾਲਕਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

KAMALA RIVER IN KATIHAR
CHILDREN DROWN IN KATIHAR
ਕਟਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ
CHILDREN DROWN IN KAMALA RIVE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.