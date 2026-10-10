ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ! ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਸੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਰੂਟ ਲਿਸਟ

ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ! ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਸੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਰੂਟ ਲਿਸਟ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : October 10, 2026 at 9:01 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਮੈਟਰੋ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11,000 ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 26,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ" ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Service Update Due to security reasons, the entry and exit at the following metro stations will remain closed from 09:00 PM on 9th October, 2026 and continuing on 10th October, 2026 till further notice. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi metro station.— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 9, 2026
ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ 45 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 45 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ (14:00 ਵਜੇ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਤਿਲਕ ਪੁਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
Service Update - Revised Due to security reasons, the entry and exit at the following metro stations will remain closed from 09:00 PM on 9th October, 2026 till 06:00 PM on 10th October, 2026. Further the situation will be reviewed by the security agencies and necessary updates will be shared accordingly. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi metro station. 1. Janpath 2. Patel Chowk 3. Central Secretariat 4. Lok Kalyan Marg 5. Rajiv Chowk 6. New Delhi 7. Seva Teerth 8. Mandi House 9. Barakhamba Road 10. ITO 11. Delhi Gate 12. Khan Market 13. Ramakrishna Ashram Marg 14. Jhandewalan 15. Supreme Court 16. Indraprastha 17. Shivaji Stadium 18. Dilli Haat-INA 19. Hauz Khas 20. Jor Bagh 21. Lajpat Nagar 22. Jangpura 23. Ashram 24. Jamia Millia Islamia 25. Chawri Bazar 26. Jama Masjid 27. Karol Bagh 28. Rajendra Place 29. Vishwavidyalaya 30. Kashmere Gate 31. Inderlok 32. Guru Teg Bahadur Nagar 33. Netaji Subhash Place 34. Azadpur 35. Jahangirpuri 36. Haiderpur Badli Mor 37. Majlis Park 38. Seelampur 39. Maujpur-Babarpur 40. Jafrabad 41. Welcome 42. Yamuna Vihar 43. Khajuri Khas 44. Shahdara 45. Rithala This is in partial modification of the update shared earlier about the closure of Metro stations.— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 9, 2026
ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਂਤਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ (ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਤਿੰਨ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ - ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ, ਨਿਊ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਨ - ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
Delhi Police writes to the Cockroach Janta Party regarding the protest at Jantar Mantar, New Delhi, tomorrow from 1000 hrs till the end of the day. "The permission sought cannot be granted and is hereby denied," reads the letter https://t.co/oeKMvjBkmJ— ANI (@ANI) October 9, 2026
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਟੀਸੀ) ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਡੀਟੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ (ਆਰਐਮ) ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ (ਡੀਐਮ) ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੀਜੇਪੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ, ਭੀੜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ।'
#WATCH | Delhi: On the traffic arrangement ahead of the protest tomorrow, Addl CP Traffic Dinesh Kumar Gupta says, "Regarding the protest scheduled for October 10, the Delhi Traffic Police has issued a detailed advisory identifying approximately 30 road stretches where our staff will be deployed and which are likely to be affected. If disruptions or obstacles arise, we will implement traffic diversions accordingly. We appeal to the public to consult our advisory when planning their travel; we will provide real-time updates specifying which roads are affected and suggesting alternative routes. Commuters should plan their journeys based on the traffic police advisory." Further, he says, "Regarding the borders, our traffic police personnel are deployed; if protesters—whose entry is restricted—attempt to approach, they will be prevented from entering. Should any such situation arise requiring action, we will implement necessary diversions and provide updates via our Facebook page, social media channels, and official traffic advisories... For anyone planning to travel into New Delhi, please refer to the three specific stretches we have highlighted in our traffic advisory. There will be some restrictions along the 30 affected stretches, but there will be no complete blockades or closures..."— ANI (@ANI) October 9, 2026
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਸੜਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਸੁਝਾਉਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
#WATCH | Delhi: On tomorrow's protest, DCP Shahdara, Rajendra Prasad Meena, says, "We are fully prepared for this protest and have deployed our forces right at the borders. At the same time, we are keeping a close watch on other areas as well. Our appeal to the public—especially regarding these protests, which are illegal and strictly prohibited in New Delhi—is not to participate in them; otherwise, police action will become necessary, leading to trouble for the individuals involved. We had requested that announcements be made from the mosques, and that has indeed been done..."— ANI (@ANI) October 9, 2026
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਹਨ - ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ISBT, ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚੋ।" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-
ਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ-ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੋਲ ਚੱਕਰ (ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ
- ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਫਲਾਈਓਵਰ
- ਝੰਡੇਵਾਲਨ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
- ਪੰਚਕੂਆਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
- ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
- ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਨੰਦਿਨੀ ਡਾਲਮੀਆ ਚੌਕ (ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ)
- ਰਾਮ ਚਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਚੌਕ (ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ)
- ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ/ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਗ
- ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੌਕ
- ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰੋਡ-ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
- ਭਰੀਆਨ ਰੋਡ-ਐਮਜੀਐਮ (ਰਿੰਗ ਰੋਡ) ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
- ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਫਲਾਈਓਵਰ
- ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
- ਮਦਰਸਾ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
- ਸਮਰਾਟ ਹੋਟਲ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
- ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ-ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ ਚੌਂਕ
- ਭੀਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਪਲੇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
- ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
- ਰਿੰਗ ਰੋਡ-ਸੈਨ ਮਾਰਟਿਨ ਮਾਰਗ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
- ਅਸ਼ੋਕ ਰੋਡ-ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
- ਵਿੰਡਸਰ ਪੈਲੇਸ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
- ਟਾਲਸਟਾਏ-ਜਨਪਥ ਚੌਂਕ
- ਰੇਲ ਭਵਨ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
- ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋਡ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੋਡ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ
- ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ-ਬਾਰਾਖੰਭਾ ਰੋਡ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
- ਗੋਲ ਡਾਕ ਖਾਨਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
- ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
- ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋਡ-ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
- ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੋਲ ਚੱਕਰ
- ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੋਡ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ
ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਕਰਮ ਬਧਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਦਫਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਰਥ ਪੈਲੇਸ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਪਥ-ਕਰਤਾਵਯ ਮਾਰਗ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11,000 ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 26,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।