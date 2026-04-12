BMW ਕਾਰ 'ਤੇ ਪਲਟਿਆ ਟੈਂਕਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ 'ਏਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਗਏ ਸਨ, ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ।

BMW ਕਾਰ 'ਤੇ ਪਲਟਿਆ ਟੈਂਕਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 12, 2026 at 10:10 AM IST

ਤੇਲੰਗਾਨਾ/ਕੀਸਰਾ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੋਡੁਲੂਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨਟੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਵਾੜਾ-ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੇਸਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਓ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 'ਏਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਈ ਵਕੀਲ ਕੇਸਰਾ ਵੱਲ ਭੱਜੇ।

ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਵਕੀਲ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ BMW ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਟੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਸਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਲਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਟੈਂਕਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੀ BMW ਕਾਰ 'ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ 16-ਪਹੀਆ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਗਈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੋਡੁਲੂਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਟੈਂਕਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੱਕਤ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਗੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰੀ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ, ਮੂਰਤੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਯੇਲਾਰੇਡੀਗੁਡਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ-ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਟੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

