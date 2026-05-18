ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਵੀਡੀ ਸਤੀਸਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
Published : May 18, 2026 at 1:40 PM IST
ਕੇਰਲ: ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵੀ. ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
Thiruvananthapuram: Shibu Baby John, Anoop Jacob, CP John and AP Anil Kumar take oath as cabinet ministers in the Keralam government led by VD Satheesan— ANI (@ANI) May 18, 2026
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂਡੀਐਫ) ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
#WATCH | Thiruvananthapuram: Senior Congress leader Ramesh Chennithala takes oath as cabinet minister in the Keralam government led by Chief Minister VD Satheesan— ANI (@ANI) May 18, 2026
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
ਵੀਡੀ ਸਤੀਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਬੂ ਬੇਬੀ ਜੌਨ, ਅਨੂਪ ਜੈਕਬ, ਸੀਪੀ ਜੌਨ ਅਤੇ ਏਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਡੀ ਸਤੀਸਨ ਦੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀਡੀ ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
#WATCH | Thiruvananthapuram: VD Satheesan greets party president Mallikarjun Kharge and other leaders present on the stage after taking oath as Chief Minister of Keralam— ANI (@ANI) May 18, 2026
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਡੀ ਸਤੀਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ।
#WATCH | Congress leader VD Satheesan takes oath as Chief Minister of Keralam at the Central Stadium in Thiruvananthapuram— ANI (@ANI) May 18, 2026
ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ"
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ - ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।"
#WATCH | Thiruvananthapuram: Keralam Governor Rajendra Vishwanath Arlekar arrives at the Central Stadium for the swearing-in ceremony of the Keralam government— ANI (@ANI) May 18, 2026
ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਬਿਨੋਏ ਵਿਸ਼ਵਮ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵੀਡੀ ਸਤੀਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਪਹੁੰਚੇ।
#WATCH | Thiruvananthapuram, Keralam: Chief Minister-designate VD Satheesan, Congress National President Mallikarjun Kharge, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi show a display of unity at the swearing-in ceremony of the Keralam government pic.twitter.com/mWF5MHGuPK— ANI (@ANI) May 18, 2026
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ"
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੱਖਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।"