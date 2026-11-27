ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ-ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 'ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 27, 2026 at 9:26 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾ" ਕਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ "ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ" ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
14 अप्रैल, 2026 को डॉ. आंबेडकर जयंती की शाम मोदी सरकार ने परिसीमन विधेयकों को सार्वजनिक किया था। लेकिन 17 अप्रैल, 2026 की रात संसद में इन विधेयकों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब संविधान दिवस पर, ऑपरेशन लोटस के 105 दिन बाद, मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। उसे उम्मीद है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए वह बेहद दागदार दो-तिहाई बहुमत का जुगाड़ कर लेगी। क्या संविधान का इससे बड़ा अपमान और उस पर इससे बड़ा हमला हो सकता है? संघर्ष जारी है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 26, 2026
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਤਾਇਆ ਇੱਕਠੇ ਸਮਾਂ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ" ਦੇ 105 ਦਿਨ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ "ਸੁਪਰ-ਦਾਗ਼ੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ 105 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ-ਦਾਗ਼ੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।"
ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?"
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! 11ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ? ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ?
'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਦਾਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ