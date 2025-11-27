ETV Bharat / bharat

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਜੈਕਟਾਂ, 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

selling jackets in the name of gangster Lawrence Bishnoi In Rajasthan
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਜੈਕਟਾਂ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 27, 2025 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜੋਧਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਛੇ ਜੈਕਟਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਬੋਰਾਨਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੋਰਾਨਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਵੀਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੀਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਜੈਕਟਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਗਲਾਰਾਮ ਜਾਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਨ, ਦਾਵਾ ਕੀ ਢਾਣੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਰਾਮ, ਸੋਨਾ ਰਾਮ ਜਾਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮਰਾਮ, ਨਾਰੋ ਕੀ ਢਾਣੀ, ਝਾਵਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਦੀ ਰੀਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ "ਲਾਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਜੈਕੇਟ।" ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ 35 ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕੋਟਪੁਤਲੀ-ਬਹਿਰੋੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ 35 ਜੈਕਟਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਜੋਧਪੁਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜੋਧਪੁਰ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ਸੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ, ਵਾਸੂਦੇਵ ਇਸਰਾਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨਮੋਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

TAGGED:

JACKETS NAME LAWRENCE BISHNOI
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ
JODHPUR POLICE ACTION
ਗੈਂਗਸਟਰ
GANGSTER LAWRENCE BISHNOI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 7 ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ

ਕੀ ਸਾਬਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.