ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਆਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 'ਸਿਹੋਰ ਸ਼ਰਬਤੀ ਕਣਕ' ਦਾ ਜਾਦੂ

The Magic of Sehore Sharabati Wheat: ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਆਦ, 'ਸਿਹੋਰ ਸ਼ਰਬਤੀ ਕਣਕ' ਦਾ ਜਾਦੂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 19, 2026 at 5:21 PM IST

ਸਿਹੋਰ/ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਠਾਸ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਨਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, 'ਸਿਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰਬਤੀ ਕਣਕ' ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਹੋਰ ਦਾ ਏ-ਕਲਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਬਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਹਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਬਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ (ETV Bharat)

ਬਾਹਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਵਾਸ, ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ, ਰਾਏਸੇਨ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ ਦੇ ਕਾਲਾਪੀਪਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇਮ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਿਹੋਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ 4,800 ਤੋਂ 5,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

'ਸਿਹੋਰ ਮੰਡੀ' (ETV Bharat)

ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਰਕਬਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਰਬਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 2021-22 ਵਿੱਚ 35,610 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਇਹ 2024-25 ਵਿੱਚ 40,390 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਰੇਵਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ 515 ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 20,390 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਰਬਤੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਿਹੋਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸ਼ਰਬਤੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਮਕ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿਹੋਰ ਕਣਕ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਬਤੀ ਸਿਰਫ ਸਿਹੋਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ।"

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਸਤਾ

ਸਿਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰਬਤੀ ਕਣਕ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 28 ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਟੀਸੀ ਨੂੰ ₹651 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 54 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਬਤੀ ਦੇ ਆਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਆਮਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਵਾਜਾਈ, ਪੋਰਟਰੇਜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ (ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਸਮੇਤ) ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰਬਤੀ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਔਸਤ ਉਪਜ: 2700-2800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ

ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ: ਸੁਜਾਤਾ, ਸੀ-306, ਐਚਆਈ-1544, ਐਚਆਈ-1634, ਅਤੇ ਐਚਆਈ-1640

ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਣਕ ₹2000-3200 ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਬਤੀ ₹3500-6000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ।

